Son dakika haberi! Adana'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı denetim yaptı - Haberler

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Son dakika haberi! Adana'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı denetim yaptı

Son dakika haberi! Adana'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı denetim yaptı

Son dakika haberleri: Adana'da jandarma ekipleri, orman yangınlarına karşı havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi.

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Adana'da jandarma ekipleri, orman yangınlarına karşı havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtemel orman yangınlarının önlenmesi amacıyla sorumluluk bölgesindeki ormanlık alanlarda denetim yaptı.

Havadan ve karadan gerçekleştirilen denetimlerde, ormanlık alanlara giriş yasağı kapsamında vatandaşların ateş yakması ve piknik yapması gibi faaliyetlerde bulunması engellendi.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

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