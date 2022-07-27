Son dakika haberi! Adana'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı denetim yaptı Son dakika haberleri: Adana'da jandarma ekipleri, orman yangınlarına karşı havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi. Adana'da jandarma ekipleri, orman yangınlarına karşı havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtemel orman yangınlarının önlenmesi amacıyla sorumluluk bölgesindeki ormanlık alanlarda denetim yaptı. Havadan ve karadan gerçekleştirilen denetimlerde, ormanlık alanlara giriş yasağı kapsamında vatandaşların ateş yakması ve piknik yapması gibi faaliyetlerde bulunması engellendi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi. Güncel AA / Yusuf Koyun Jandarma Adana Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! Adana'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı denetim yaptı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.