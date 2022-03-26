Hastanede hırsızlık yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da hastaneden bazı malzemeler çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri, elinde siyah poşet olan kişiyi durumundan şüphelenerek durdurdu.

Poşet içerisinde yapılan kontrollerde çalıntı olduğu değerlendirilen bazı malzemelerin bulunması üzerine durum polise bildirildi.

Hastaneye sevk edilen polis ekibinin yaptığı kontrollerin ardından şüpheli gözaltına alındı.

Polis aracına bindirilen şüpheli Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü.