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Son dakika haberi... Adana'da "güven ve huzur" uygulamasında 55 kişi gözaltına alındı

AA - Ozan Efeoğlu - Güncel
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Son dakika haberi... Adana'da 'güven ve huzur' uygulamasında 55 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Adana'da 2 bin 650 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

Adana'da 2 bin 650 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada, 12 bin 539 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 55 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde, ruhsatsız 8 tabanca ile 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 8 şarjör, 10 fişek, 7 kesici aletin yanı sıra 4 gram esrar, 48 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca 3 bin 585 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, aranan bir otomobile, 2 çalıntı olduğu tespit edilen motosiklete el konuldu, 67 sürücüye 172 bin 439 lira ceza uygulandı.

Toplam 261 umuma açık iş yerinin denetlendiği uygulamada, 6 iş yerine işlem yapıldı. 10 kişiye 2 bin 270 lira ceza uygulandı.

Denetimlerde, dilencilik yapan 14 kişiye de 3 bin 878 lira idari ceza kesildi.

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler Son Dakika

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