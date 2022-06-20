Son dakika haberi... Adana'da eski kayınbabasının av tüfeğiyle öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde eski kayınbabası tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

İlçedeki Çeralan Mahallesi'nde dün eski kayınpederi Mustafa K'nin av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü Hatice Barış'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenaze, Kozan ilçesindeki Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Cinayet zanlısı Mustafa K. de jandarmadaki işlemlerin ardından Feke Adliyesine sevk edildi.

Bu arada, maktul Hatice Barış'ın kızı Tuğçe Duman (27) da geçen yıl dayısının dini nikahlı eşi Melek Elşemo (24) ile Kozan ilçesinde silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Olayın zanlısı Furkan A. da yakalanarak tutuklanmıştı.

Olay

Kozan ilçesinde yaşayan ve ailesinin ikamet ettiği Saimbeyli ilçesi Çeralan Mahallesi'ne dün giden Hatice Barış, burada karşılaştığı eski kayınpederi Mustafa K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa K, av tüfeğiyle ateş ederek eski gelinini öldürmüştü.

Hatice B'nin cenazesi, Saimbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış, zanlı Mustafa K. de jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.