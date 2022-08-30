Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Adana'da DEAŞ soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Son dakika haberi... Adana'da DEAŞ soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, geçmişte DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 6 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

Yabancı uyruklu zanlıların bulunduğu adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken TEM şubesi operasyon timi, evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.

Evlerde arama yapan ekiplerin gözaltına aldığı 5 zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polis, 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title