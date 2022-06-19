Çocuk bisikleti hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin, iki çocuk bisikletini çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin, iki çocuk bisikletini çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci ve 5'inci katlarındaki dairelerin önüne bırakılan çocuklara ait iki bisiklet çalındı. Daire sakinleri, binanın güvenlik kamerası görüntülerinden bir kişinin bisikletleri çaldığını belirledi. İhbar üzerine polis ekipleri, görüntüdeki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerde, asansörden iki bisikletle çıkan şüphelinin, bisikletlerden birine binerek diğerini de omuzlayarak binadan ayrılması yer alıyor. AA / Yusuf Koyun - Güncel Güncel Haberler

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