Son dakika haberi! Adana'da çıkan anız yangını söndürüldü
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Son dakika haberler: Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Kabasakal Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel