Son dakika haberi | Adana'da cep telefonu ve para gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana'da bir gencin cep telefonu ve parasını gasbettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Ahmet Eren Ü. (21) polise başvurarak sosyal medyada tanıştığı bir kadınla buluşmak için gittiği merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki müstakil evde darbedildiğini, kendisine silahla tehditte bulunulduğunu, cep telefonu, kimlik ve 205 lirasının da gasbedildiğini belirtti.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, adrese giderek şüpheliler Ataberk G. (21) ile 16 yaşındaki genç kız M.G.E'yi gözaltına aldı.

Adreste kurusıkı tabanca ile Ahmet Eren Ü'ye ait cep telefonu, para ve kimlik de ele geçirildi.

Zanlılardan Ataberk G'nin "yağma" ve "yaralama" gibi olaylardan emniyette çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G.E. savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, diğeri tutuklandı.