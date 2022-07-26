Son dakika haber... Çalılıkta çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı Son dakika gelişmesine göre Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Kabasakal Mahallesi'nde ormanlık alan yakınındaki çalılıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. DumanVatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bunun üzerine ekipler bölgeye giderek yangına müdahalede bulundu. Çalılık alanda çıkan yangın havadan 2 helikopter, karadan arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edilerek ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Güncel AA / Koray Kılıç Çukurova Adana Güncel Haberler Son Dakika

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