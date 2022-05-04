Son dakika haberi | Adana'da bisiklet sürerken öldürülen kişinin cenazesi defnedildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Adana'da bisiklet sürerken öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

AA - Fatih Azgın - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Adana'da bisiklet sürerken öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'nın Kozan ilçesinde bisiklet sürerken bıçaklanarak öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bisiklet sürerken bıçaklanarak öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.

Cumhuriyet Mahallesi Karabulut Sokak'ta, 2 Mayıs'ta bisikletle seyir halindeyken S.K tarafından bıçaklanarak öldürülen Mehmet Aydın'ın (54) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Aydın'ın naaşı, cenaze namazı kılınmasının ardından Kozan Mezarlığı'nda defnedildi.

Mehmet Aydın 2 Mayıs'ta bisiklet sürerken bıçaklanarak öldürülmüş, zanlı S.K. 3 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Bisiklet, Mayıs, Kozan, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title