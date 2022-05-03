Son dakika haberleri! Bisiklet süren kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
AA - Fatih Azgın - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesinde, bisikletiyle seyir halindeki kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, bisikletiyle seyir halindeki kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi Karabulut Sokak'ta dün bisikletiyle seyir halindeki Mehmet Aydın'ı (54) bıçaklayarak öldürdükten sonra yakalanan S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
S.K, Cumhuriyet Mahallesi Karabulut Sokak'ta dün bisikletiyle seyir halindeki Mehmet Aydın'ı bıçaklamış, hastaneye kaldırılan Aydın kurtarılamamış, zanlı gözaltına alınmıştı.
AA / Fatih Azgın - Güncel