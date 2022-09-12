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Son dakika haberi! Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

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Son dakika haberi! Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi ziyarete gittiği arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi ziyarete gittiği arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Toros Mahallesi'nde arkadaşının mimarlık ofisine yaptığı ziyarette, av tüfeğiyle kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Zorbey U. (28), vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zorbey U'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Toros Dağları Çukurova Adana Güncel Haberler Son Dakika

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