Son dakika haber: Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü Güncel Haberler Son dakika haberleri: Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Hekimköy Bulvarı'nda Kutsal B'nin kullandığı 33 AFY 042 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza haberini alarak olay yerine gelen Kutsal B'nin arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamadı. Kutsal B'nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Fikret Kavğalı Güncel Haberler Son Dakika

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