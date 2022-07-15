Son dakika haberi... Adana'da 6 noktada çıkan orman yangını söndürüldü Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda 6 noktada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda 6 noktada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İlçe merkezine bağlı Akkaya, Tenkerli ve İncirci mahallelerindeki ormanlık alanda kısa aralıklarla 6 noktada gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Feke, Kozan ve Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar, kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Jandarma, yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangınlarla ilgili araştırma başlattı. AA / Fatih Azgın - Güncel Hisarcık Adana Feke Güncel Haberler Son Dakika

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