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Son dakika haberi: Adana'da 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 4 zanlısı tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Son dakika haberi: Adana'da 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 4 zanlısı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Adana'da çocukların oynadığı topun park halindeki otomobile çarpması üzerine komşular arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Adana'da çocukların oynadığı topun park halindeki otomobile çarpması üzerine komşular arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde 5 Temmuz'da komşular arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, Mesut G. (38) ve Zübeyde G. (38) çiftinin iki çocuğunun sokakta oynadığı sırada toplarının komşuları İhsan Ç'ye (47) ait otomobile çarptığı, komşularının tepki göstermesi üzerine taraflar arasında kavga çıktığı ve Mesut G'nin darbedildiği öğrenildi.

Daha sonra iki ailenin yakınlarının karışmasıyla olayın silahlı kavgaya dönüştüğü belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Ziya Ö. ile diğer zanlılar Mustafa G, Murat K. ve Yasin Ç'yi gözaltına aldı.

Kavgaya karışan tarafların adreslerinde, ruhsatsız tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

19 Mayıs Mahallesi'nde 5 Temmuz'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Ziya Ö. ve İbrahim E. ile Yasin Ç, İrfan Ç, İhsan Ç. ve Azize Ç. yaralanmıştı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Mehmet Ziya Adana Güncel Haberler Son Dakika

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