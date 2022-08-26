3 yıl önce işlenen cinayetin firari şüphelisi tutuklandı Güncel Haberler Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 yıl önce bir kişinin bar çıkışında öldürülmesiyle ilgili aranan firari şüpheli tutuklandı. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 yıl önce bir kişinin bar çıkışında öldürülmesiyle ilgili aranan firari şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Mart 2019'da Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir bardan çıkarken silahlı saldırı sonucu Ömer İmre'nin öldürülmesiyle ilgili aranan firari A.İ.D'nin (31) merkez Yüreğir ilçesinde saklandığı adresi tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.İ.D'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan, A.İ.D'nin farklı suçlardan 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Kuruköprü Mahallesi'nde 29 Mart 2019'da bir bardan çıkan Ömer İmre ve T.B. silahlı saldırı sonucu yaralanmış, İmre kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Güncel Kaynak: AA / Koray Kılıç Seyhan Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 3 yıl önce işlenen cinayetin firari şüphelisi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.