Son dakika haberi | Adana'da 2 askerin şehit olduğu kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyede - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Adana'da 2 askerin şehit olduğu kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyede

AA - Fatih Azgın - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Adana'da 2 askerin şehit olduğu kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyede

Son dakika habere göre Adana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ç'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı adliyeye sevk edildi.

Dün Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında M.Ç. idaresindeki 01 JB 505 plakalı otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Otomobil, Kozan, Adana, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title