Son dakika gündem: Açlık grevindeki Filistinli Avavde, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasına karşı dünyaya seslendi Açıklaması Güncel Haberler Son dakika haber: Açlık grevindeki Filistinli Avavde'den detaylar Açlık grevindeki Filistinli Avavde'nin açıklaması KUDÜS (AA) – İsrail makamlarının hiçbir suç isnadında bulunmadan "idari tutukluluk" kararı kapsamında alıkoyduğu, 170 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli Halil Avavde, İsrail'in keyfi... Açlık grevindeki Filistinli Avavde'den detaylar Açlık grevindeki Filistinli Avavde'nin açıklaması KUDÜS (AA) – İsrail makamlarının hiçbir suç isnadında bulunmadan "idari tutukluluk" kararı kapsamında alıkoyduğu, 170 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli Halil Avavde, İsrail'in keyfi uygulamasına karşı durmaya devam edeceğini söyledi. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Assaf Harofeh Hastanesine kaldırılan açlık grevindeki Avavde, görüntülü bir mesaj yayımlayarak uluslararası kamuoyuna seslendi. Görüntülerde, aşırı kilo kaybettiği ve adeta "bir deri bir kemik kaldığı" dikkati çeken Avavde, mesajında, ödeyeceği bedel her ne olursa olsun idari tutukluluğa karşı mücadelesine devam edeceğini vurguladı. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Aydemir İsrail Güncel Haberler Son Dakika

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