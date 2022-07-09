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Son dakika haberi | "Acemi kasaplar" hastanelik oldu

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Son dakika haberler: Denizli'de, kurban keserken yaralanan çok sayıda kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Denizli'de, kurban keserken yaralanan çok sayıda kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde kentteki kurbanlık satış ve kesim alanlarında yoğunluk gözleniyor.

Evlerindeki kurbanlıklarını kendi çabalarıyla kesmeye çalıştığı sırada bıçakla yaralanan bazı vatandaşlar hastanelerin acil servislerine gelmeye başladı.

Pamukkale ilçesinde elinden ve bacağından yaralanan Safi Kavak, yakınlarının yardımıyla Denizli Devlet Hastanesine getirildi.

Kent genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan 132 kişi hastanelerin acil servislerine başvurduğu öğrenildi.

Bıçak kesikleri nedeniyle hafif şekilde yaralanan vatandaşlar, tedavileri yapılarak taburcu edildi.

Öte yandan belediye görevlileri cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol kenarları gibi alanlarda kurban kesimine yönelik denetim başlattı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Kurban Bayramı Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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