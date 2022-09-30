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Son dakika haberi: ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki "ilhak" kararını kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa...

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Son dakika haberi: ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki 'ilhak' kararını kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa...

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki "ilhak" kararını kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı.

ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki "ilhak" kararını kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı.

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Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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