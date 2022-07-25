Son dakika haber! ABD MERKEZ KOMUTANLIĞI'NDAN, ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLER İÇİN TAZİYE MESAJI YAYIMLANDI

ABD Merkez Komutanlığı'nca (CENTCOM), öldürülen 3 terörist için yayımlanan taziye mesajında, "3 savaşçısının ailelerine, Kuzeydoğu Suriye'deki insanlara ve SDG ortaklarımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

CENTCOM'un resmi Twitter hesabından Cuma günü öldürülen 3 terörist için taziye mesajı yayımlandı. Yayımlanan taziye mesajında, "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı yakınlarında düzenlenen saldırıda 2 kadın savaşçı ile birlikte öldürüldü. 2017'den bu yana DEAŞ'a karşı mücadele veren kritik liderlerdendi. Bu 3 savaşçısının ailelerine, Kuzeydoğu Suriye'deki insanlara ve SDG ortaklarımıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

CENTCOM'un taziye mesajı yayımladığı kadın teröristlerden Salwa Yusuk'un terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu ve 'Ciyan Tolheldan Afrin' kod adını kullandığı öğrenildi. Yusuk'un röportajlarında da "Köylere giderken bile eyleme gider gibi kendimizi hazırlıyorduk" ve "Düşmanlarımız rahat bırakmazdı, Türk Devleti, İran Devleti, Irak Devleti..." cümlelerini söylediği ortaya çıktı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel