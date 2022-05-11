Son dakika haberi... ABD Kongresinde öldürülen Al Jazeera muhabiri için saygı duruşu

ABD Temsilciler Meclisinde, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde görevi sırasında öldürülen Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile için Filistin kökenli Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib'in çağrısıyla saygı duruşu düzenlendi.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oturum esnasında kürsüye çıkan Filistin kökenli Temsilciler Meclisi üyesi Tlaib, bugün Batı Şeria'da başından vurulması sonucu yaşamını kaybeden Ebu Akile'yi andı.

Tlaib, ABD Başkanı Joe Biden'ın basın özgürlüğü için yaptığı açıklamaları anımsatarak, Ebu Akile için 1 dakikalık saygı duruşu çağrısında bulundu.

Temsilciler Meclisi üyeleri, Tlaib'in çağrısıyla Ebu Akile için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İsrail askerlerinin baskınını takip ederken yaşamını yitirmişti

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.