Son dakika haberi... ABD'deki etkinlikte silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... ABD'deki etkinlikte silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

AA - Mücahit Oktay - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... ABD'deki etkinlikte silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Son dakika haber: NEW ABD'nin Arkansas eyaletindeki açık hava etkinliğinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı belirtildi.

NEW ABD'nin Arkansas eyaletindeki açık hava etkinliğinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı belirtildi.

Arkansas'ın Dumas bölgesinde düzenlenen araba gösterisinde silahla ateş açıldığı aktarıldı.

Bunun sonucunda en az 1 kişinin öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Arkansas Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ve kalabalığa ateş etmiş olma ihtimali bulunan başka zanlıların da arandığı bildirildi.

Polis, rastgele açılan ateş sonucu yaralanan 24 kişinin sağlık durumları hakkında detay vermedi.

Yerel bir internet sayfasında, Dumas'taki araba gösterisinin çocuklara burs ve okul malzemeleri temin etmek için her yıl düzenlendiği, 16 yıldır yapılan etkinliklerde ilk defa böyle bir hadise yaşandığı kaydedildi.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Arkansas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title