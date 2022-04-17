Son dakika haberi! ABD'de polisin siyahi bir genci başından vurarak öldürmesi tepkilere neden oldu

"Adalet istiyoruz" diye bağıran eylemciler

Gösteride konuşma yapan

Protestodan detaylar ABD'nin Michigan eyaletinde polisin siyahi bir kişiyi başından vurarak öldürmesi tepkilere neden oldu. Grand Rapids kentinde 4 Nisan'da bir polisin Patrick Lyoya isimli siyahi genci, trafik çevirmesi sırasında başından vurduğu görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Michigan, protesto gösterilerine sahne oldu.