Son dakika haberi! ABD'de polisin siyahi bir genci başından vurarak öldürmesi tepkilere neden oldu
AA - Katie Mctiernan - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre "Adalet istiyoruz" diye bağıran eylemciler Gösteride konuşma yapan Protestodan detaylar ABD'nin Michigan eyaletinde polisin siyahi bir kişiyi başından vurarak öldürmesi tepkilere neden oldu.
"Adalet istiyoruz" diye bağıran eylemciler
Gösteride konuşma yapan
Protestodan detaylar ABD'nin Michigan eyaletinde polisin siyahi bir kişiyi başından vurarak öldürmesi tepkilere neden oldu. Grand Rapids kentinde 4 Nisan'da bir polisin Patrick Lyoya isimli siyahi genci, trafik çevirmesi sırasında başından vurduğu görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Michigan, protesto gösterilerine sahne oldu.