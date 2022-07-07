Son dakika haberi... ABD'de polis kurşunuyla öldürülen Jayland Walker için protesto - Haberler

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Son dakika haberi... ABD'de polis kurşunuyla öldürülen Jayland Walker için protesto

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin Ohio eyaletinin Akron kentinde 25 yaşındaki siyahi Jayland Walker'ın 27 Haziran'da trafikte durdurulduktan sonra yaşanan kovalamacada polis tarafından 60'tan fazla kurşunla vurularak öldürüldüğü olayın ardından başlayan protestolar ABD geneline yayılıyor.

ABD'nin Ohio eyaletinin Akron kentinde 25 yaşındaki siyahi Jayland Walker'ın 27 Haziran'da trafikte durdurulduktan sonra yaşanan kovalamacada polis tarafından 60'tan fazla kurşunla vurularak öldürüldüğü olayın ardından başlayan protestolar ABD geneline yayılıyor. New York'taki Barclays Center önünde toplanan "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter-BLM) hareketi destekçileri, protesto gösterisi düzenlendi.

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

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