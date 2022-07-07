Son dakika haberi... ABD'de polis kurşunuyla öldürülen Jayland Walker için protesto Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin Ohio eyaletinin Akron kentinde 25 yaşındaki siyahi Jayland Walker'ın 27 Haziran'da trafikte durdurulduktan sonra yaşanan kovalamacada polis tarafından 60'tan fazla kurşunla vurularak öldürüldüğü olayın ardından başlayan protestolar ABD geneline yayılıyor. ABD'nin Ohio eyaletinin Akron kentinde 25 yaşındaki siyahi Jayland Walker'ın 27 Haziran'da trafikte durdurulduktan sonra yaşanan kovalamacada polis tarafından 60'tan fazla kurşunla vurularak öldürüldüğü olayın ardından başlayan protestolar ABD geneline yayılıyor. New York'taki Barclays Center önünde toplanan "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter-BLM) hareketi destekçileri, protesto gösterisi düzenlendi. AA / Lokman Vural Elibol - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Ohio Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... ABD'de polis kurşunuyla öldürülen Jayland Walker için protesto - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.