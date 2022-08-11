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Son dakika haberi | ABD'de evde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 40 ev hasar gördü

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Son dakika haberi | ABD'de evde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 40 ev hasar gördü

Son dakika haberine göre ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Evansville kentindeki bir evde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Evansville kentindeki bir evde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye yetkilisi Mike Connelly, yaptığı açıklamada, henüz sebebi bilinmeyen patlamanın yaklaşık 40 evde hasara yol açtığını belirtti.

Connelly, patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek bu sayının artabileceğini söyledi.

Hasar gören binalara girmenin güvenli olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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