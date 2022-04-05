Son dakika haberi... ABD'de 6 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı

NEW ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde 6 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili ikinci bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Sacramento Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Smiley Martin'in saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde tedavi gördüğü hastanede gözaltına alındığı duyuruldu.

Saldırı sırasında yaralanarak hastaneye kaldırıldığı kaydedilen Martin'in, dün "ilgili şüpheli" olarak gözaltına alınan 26 yaşındaki Dandre Martin'in kardeşi olduğu açıklandı.

Smiley Martin'in de ateşli silah ve makineli tüfek bulundurmaktan yargılanacağı bildirildi.

Sacramento kentinin en işlek caddelerinden birinde 3 Nisan'da gece yerel saatle 02.00 civarında meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi ölmüş, en az 4'ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralanmıştı.

Sacramento Polisi, saldırıyla bağlantılı dün 26 yaşındaki Dandre Martin'in "ilgili şüpheli" olarak gözaltına alındığını duyurmuştu.