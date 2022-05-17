Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden, Buffalo'daki ırkçı saldırıyı "iç terör" olarak nitelendirerek "beyaz ırkçılığın" bir "zehir" olduğunu ve asla galip gelemeyeceğini...
AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Son dakika haberine göre ABD Başkanı Biden, Buffalo'daki ırkçı saldırıyı "iç terör" olarak nitelendirerek "beyaz ırkçılığın" bir "zehir" olduğunu ve asla galip gelemeyeceğini söyledi.
ABD Başkanı Biden, Buffalo'daki ırkçı saldırıyı "iç terör" olarak nitelendirerek "beyaz ırkçılığın" bir "zehir" olduğunu ve asla galip gelemeyeceğini söyledi.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel