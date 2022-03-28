Son dakika haberi! ABD askerlerinin öldürdüğü Afgan sivillerin yakınları adalet ve yardım bekliyor

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Şirzad ilçesinin Patlu köyünde 2020 yılında ABD askerlerinin düzenlediği gece baskınında 7 ferdini kaybeden aile, ekonomik zorluklarla mücadele ediyor.

AA muhabirine konuşan aile üyeleri, ABD yönetimi ve Taliban yönetiminden, olayın soruşturulmasını ve kendilerine tazminat ödenmesini istiyor.

Kısıtlı imkanlarla hayat mücadelesi veren aile, çamurdan yapılmış evlerde zor koşullarda yaşıyor. Aile, geride kalan yetim çocukların geleceğinden de endişe duyuyor.

Bu saldırıda, daha önce aynı ailede beraber yaşadıkları 3 kardeşi, 2 amcası ve 2 amca oğlunu kaybeden, 30 yaşındaki Dost Muhammed Han, 7 aile ferdini ABD saldırısında kaybetmesinin ardından ciddi manada ekonomik sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Han, ABD askerlerinin öldürdüğü kardeşleri 35 yaşındaki Tac Muhammed'in traktör şoförlüğü, 22 yaşındaki Nik Muhammed'in çiftçilik ve 18 yaşındaki Ziyaulhak'ın da çobanlık yaptığını anlattı.

Ayağından engelli olan Zar Alem ile çiftçilik yapan Han Muhammed adındaki iki amcasının da söz konusu saldırıda öldüğünü ifade eden Han, bu saldırıda amcası Han Muhammed'in 12 yaşındaki Şevkatullah ve 9 yaşındaki Liyakatullah adındaki iki oğlunun da yaşamını yitirdiğini belirtti.

Toplam 40 kişilik ailenin geçimini sağlamaya çalışıyor

Saldırının düzenlendiği gün kendisinin Türkiye'de olduğunu, olaydan 4 gün sonra eve dönmek zorunda kaldığını kaydeden Han, "Ben Türkiye'ye 2017 yılında kaçak yollarla gitmiştim. 3 yıl Türkiye'de bulundum. Amacım Avrupa ülkelerine gidip orada çalışarak kazandığım paraları aileme göndermekti ancak bu olay yaşanınca acilen Afganistan'a geldim. Çünkü eve bakacak yetişkin kimse kalmamıştı." dedi.

Dost Muhammed Han, halihazırda kendi eşi ve çocuklarıyla toplam 40 kişilik bir ailenin geçimini sağlamaya çalıştığını vurguladı.

Han, "2020 yılında bizim yaşadığımız köyde Taliban çok etkiliydi. ABD askerleri gece saatlerinde operasyon amacıyla köye geliyor, kardeşlerim, amcalarım ve amcamın iki oğlunu çocuklarının gözlerinin önünde hiç acımadan kurşuna diziyor. Halbuki onların hiçbirinin suçu yoktu ve herhangi bir örgütle bağlantısı bulunmuyordu." diye konuştu.

Hayatını kaybeden yakınlarının vefatından önce çalışarak kendi ailesini geçindirdiğin dile getiren Han, ancak onların ölümüyle tüm ailenin sorumluluğunun kendisine kaldığını, bu nedenle ekonomik durumunun çok kötü olduğunu söyledi.

Han, bu olayın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hiçbir yerden yardım alamadıklarını ifade etti.

Tüm aile olarak hala olayın etkisinde olduklarını belirten Han, "Kardeşlerimin ve amcalarımın eşleri saldırının etkisiyle hala psikolojik sorunlar yaşıyor." dedi.

Yetimlerin geleceğinden endişeli

Han, ekonomik yetersizlikler yüzünden yetim çocukları okula gönderemediklerini ve bu çocukların geleceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

"Bazen yiyecek bir lokma ekmek bulamıyoruz ve bazen de aç uymak zorunda kalıyoruz." diyen Han, ABD'den, işlediği bu cinayet için tazminat istediklerini ve bununla en azından yetimlerin eğitimine destek olunabileceğini söyledi.

Han, yetim çocukların geleceğinden endişe duyduklarını sözlerine ekledi.

Adının açıklanmasını istemeyen, Tac Muhammed'in eşi, "Kocam öldürüldükten sonra hayatımız tamamen değişti. Çocuklarımın geleceğinden çok endişeliyim. Yoksulluk nedeniyle okula gidemiyorlar. Kocamın hayali, çocuklarımızı okutmaktı ancak o hayaller artık gerçekleşmeyecek gibi geliyor. ABD askerleri kocamı suçsuz yere öldürdü. Bunun cevabını kim verecek?" diye konuştu.

Tac Muhammed'in yetim oğlu Hamid Han, "Babam bana hep güzel elbiseler alacağını ve beni okutacağını söylüyordu ama babam sözlerini yerine getiremeden bizi yalnız bırakıp gitti." dedi.

Babasının hiçbir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını kaydeden Hamid Han, ABD askerlerinin, babası ve diğerlerini suçsuz yere öldürdüğünü söyledi.

Hamid Han, okumak istediğini ancak ekonomik sorunlar yüzünden okula gidemediğini belirtti.

ABD askerlerinin gece operasyonları

NATO kuvvetleri çerçevesinde 2001'den 2021'nin ağustos ayının sonuna kadar Afganistan'da bulunan ABD askerleri, terörle mücadele adı altından ülkenin farklı bölgelerinde gece operasyonları düzenliyordu.

Daha çok sivil ölümlerine neden olan gece operasyonları eski yönetimler tarafından da tepkiyle karşılanıyordu.

Operasyonların düzenlendiği vilayetlerdeki yerel yetkililer, gece operasyonlarıyla ilgili ABD askerlerinin kendilerini bilgilendirmediğinden şikayetçi oluyordu.

Bu nedenle Afganistan eski parlamentosu üyeleri 2018'de ABD birliklerinin gece operasyonlarını durdurmasını istemişti.

Tepkilerin ardından ABD askerleri bu operasyonları azaltmıştı.