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Son dakika haberi: AB, Türkiye ve İsrail'in büyükelçi atama kararını memnuniyetle karşıladı

Son dakika haberi: AB, Türkiye ve İsrail'in büyükelçi atama kararını memnuniyetle karşıladı

Güncel Haberler

Bir son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişleme ve komşuluktan sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye ile İsrail'in diplomatik ilişkileri yükselterek karşılıklı büyükelçi atama kararından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişleme ve komşuluktan sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye ile İsrail'in diplomatik ilişkileri yükselterek karşılıklı büyükelçi atama kararından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Varhelyi, sosyal medyada konuyla ilgili açıklamasında, "Türkiye ve İsrail'in tam diplomatik ilişkiyi yeniden tesis etmesi yönündeki açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun ikili ilişkileri güçlendirme, bölgeyi istikrarlı hale getirme ve refahı artırmak için yeni bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Varhelyi, "AB, yeni iş birliği zeminleri oluşturulmasını desteklemeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

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