Son dakika haberi... AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Putin'in arzı keserek ve piyasaları manipüle ederek enerjiyi bir silah olarak kullandığını bildirdi.
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Edinilen son dakika gelişmesine göre AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Putin'in arzı keserek ve piyasaları manipüle ederek enerjiyi bir silah olarak kullandığını bildirdi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Putin'in arzı keserek ve piyasaları manipüle ederek enerjiyi bir silah olarak kullandığını bildirdi.
Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Güncel