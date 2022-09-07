Son dakika haberi... AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: "Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz."
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Son dakika haber: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: "Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: "Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz."
Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Güncel