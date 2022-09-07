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Son dakika haberi... AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: "Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz."

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Son dakika haberi... AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: 'Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz.'

Son dakika haber: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: "Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: "Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz."

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Güncel

Ursula von der Leyen Avrupa Birliği Güncel Haberler Son Dakika

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