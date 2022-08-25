Son dakika haberi | AA ulaştırma görevlisi Samancı'nın cenazesi Uşak'ta toprağa verildi Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğü ulaştırma görevlisi Özen Samancı (49), memleketi Uşak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğü ulaştırma görevlisi Özen Samancı (49), memleketi Uşak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Antalya'daki evinin önünde dün kalp krizi geçiren, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan Samancı'nın cenazesi, memleketi Uşak'ın Sivaslı ilçesine getirildi. Özen Samancı'nın cenazesi, Gölbahçe Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Samancı'nın ailesi ve yakınları ile AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Proje Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA İdari İşler Müdür Vekili Muhammed Durmaz, AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, emekli İl Emniyet Müdürü Saim İşlek ve mesai arkadaşları katıldı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çalık Anadolu Ajansı Kalp Krizi Antalya Uşak Güncel Haberler Son Dakika

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