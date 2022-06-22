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Son dakika haberi! 8 yaşındaki Cesur'un öldüğü kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı - Özcan Çiriş - Güncel
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Son dakika haberi! 8 yaşındaki Cesur'un öldüğü kaza kamerada

Son dakika gündem haberine göre BİTLİS'te Cesur Karayakas'ın (8), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

BİTLİS'te Cesur Karayakas'ın (8), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün saat 16.00 sıralarında Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı'nda meydana geldi. 2 aracın geçişinden sonra bir anda çift şeritli yola çıkan Cesur Karayakas, Tatvan'dan Bitlis yönüne giden 13 EB 653 plakalı otomobilin çarpmasıyla yol kenarına savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle Karayakas, olay yerine çağrılan ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karayakas, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Karayakas'ın öldüğü kazanın, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde Karayakas'ın 2 aracın geçişinden sonra koşarak yola çıktığı, karşı şeride geçtiği anda ise otomobilin çarpmasıyla savrulduğu görülüyor. Bu sırada elinde poşetler olan bir kadının feryat anları da kameraya saniye saniye yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

Bitlis Güncel Haberler Son Dakika

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