Son dakika haberi | 5 katlı apartmanın çatısından düşen Beytullah, 9 gün sonra hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre KARAMAN'da, 5 katlı binanın çatısından düşüp yaralanan Beytullah Demir (24) 9 günlük yaşam savaşını yitirdi. KARAMAN'da, 5 katlı binanın çatısından düşüp yaralanan Beytullah Demir (24) 9 günlük yaşam savaşını yitirdi. Olay, 18 Ağustos günü Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Ferhat Şarlak Caddesi'nde meydana geldi. Oturduğu 5 katlı binanın çatısına çıkan Beytullah Demir, dengesini kaybedip beton zemine düştü. Mahallelinin ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Demir, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Konya'daki hastaneye sevk edildi. 9 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Beytullah Demir, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Beytullah Demir'in, otopsi işlemlerinin ardından Karaman Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Beytullah Demir'in çatıya neden çıktığı ise henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen Karaman Güncel Haberler Son Dakika

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