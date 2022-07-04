Son dakika haberi! 355,36 gram metamfetamin ile yakalanan İranlı gözaltına alındı Son dakika haber... AĞRI'da İran uyruklu Mortoza Jabbarpour'un üst aramasında 10,17 gram, iç beden muayenesinde ise 345,19 gram olmak üzere toplam 355,36 gram metamfetamin ele geçirildi. AĞRI'da İran uyruklu Mortoza Jabbarpour'un üst aramasında 10,17 gram, iç beden muayenesinde ise 345,19 gram olmak üzere toplam 355,36 gram metamfetamin ele geçirildi. Jabbarpour gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında durdurulan ticari araçta yolculuk yapan İran uyruklu kişinin pantolonunun cebinden 2 parça halinde şeffaf poşete sarılı 10,17 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin işlemleri sırasında gözlerindeki kızarıklık, yeme ihtiyacı duymaması ve tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine yapılan iç beden muayenesinde ise uyuşturucu kapsülleri yuttuğu tespit edildi. 12 kapsül halinde toplam 345,19 gram metamfetamini doğal yollarla çıkaran Mortoza Jabbarpour'un sorgusunun sürdüğü bildirildi. Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Güncel İran Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! 355,36 gram metamfetamin ile yakalanan İranlı gözaltına alındı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.