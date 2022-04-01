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Son dakika haberi... 3 yaşındaki Enes, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Doğaner - Güncel
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Son dakika haberi... 3 yaşındaki Enes, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre MERSİN'de evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki Enes Güler, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MERSİN'de evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki Enes Güler, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Dama çıkılan merdivende Enes'ten geriye oyuncakları kaldı.

Erdemli ilçesi Yarenler Mahallesi'nde balıkçılık yapan Orhan Güler'e ait tek katlı evde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden Elif Güler dışarı çıkıp yardım istedi, ardından da oğlu Enes'i kurtarmak için içeri girdi. Ancak Elif Güler başarılı olamadı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Enes Güler itfaiye ekipleri tarafından baygın olarak bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekibi tarafından yapılan Güler, kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Enes Güler'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Polis, Enes'in babası Orhan ile annesi Elif Güler'i ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü.

Enes'ten geriye, dama uzanan merdivenin basamaklarında oyuncakları kaldı.


Son dakika haberi... 3 yaşındaki Enes, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 3 yaşındaki Enes, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 3 yaşındaki Enes, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 3 yaşındaki Enes, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Güncel

Orhan Güler, Elif Güler, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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