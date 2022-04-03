3'ÜNCÜ LİSELERARASI KURGUSAL DAVA YARIŞMASI'NIN KAZANANLARI BELLİ OLDU

? Hukuk tercihi yapmayı planlayan lise öğrencilerine yönelik İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından düzenlenen 3'üncü Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması'nın kazananları belli oldu. Yarışmaya Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden katılan 'Adalet' isimli takım üyeleri birinci oldu. Öğrenciler büyük bir mutluluk yaşarken hem 12 bin lira hem de tablet kazandı.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Hukuk Fakültesi tarafından bu yıl 'Dijital Güvenlik' teması ile düzenlenen 3'üncü Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması'nın final turu yarışmaları ve ödül töreni yapıldı. Törende dereceye giren takımlardaki öğrenciler ödüllerine kavuştu. Türkiye genelinden resmi/özel tüm lise ve dengi okullarda 11 ve 12'nci sınıfların katılımına açık olan yarışmaya 61 takım başvurdu, 40'ı katılabilirken finale 5 takım kaldı.

YARIŞMANIN KAZANANLARI

Yargıtay desteği ve Microsoft Makronet sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmasının finali, üniversitenin Hukuk Fakültesi'nde yapıldı. Törende, 'Adaletin ışığı' ve 'Adalet-i Mahza' isimli 2 takım mansiyon ödülü olan bin 500 liranın sahibi oldu. Yarışmanın üçüncüsü 'Özgürlük', ikincisi 'Eşitlik' birincisi ise 'Adalet' isimli takım oldu. Birinci olan takım üyelerine 12 bin lira ve tablet, ikinci olan takıma 6 bin lira üçüncü olan takıma ise 3 bin lira para ödülü verildi.

YARGITAY ÜYELERİ JÜRİLİK YAPTI

Jüri üyeliğini, Yargıtay 6. Ceza Dairesi Başkanı ve Yargıtay İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Vuslat Dirim, Yargıtay 7.Ceza Dairesi Üyesi, İstanbul Anadolu Eski Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, İKÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Durmuş Tezcan, ile İKÜ Hukuk Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üy. Yasemin Filiz Saygılar Kırıt yaptı.

PROF. DR. AKKARTAL: ÖĞRENCİLER ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞ

Ödül töreninde konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, 'Aslında hukuk bizim tüm yaşamımıza hakim bir disiplin ama çok da farkında değiliz. Fakat bugün öğrenciler yarışma esnasında performanslarını sergilerken her alanda bilgi sahibi olduklarını gördüm. Üstlendikleri rolleri benimsemişler ve gerçekten çok başarılılar. Örneğin, sanık konuşurken gerçekten o suçu işlemiş izlenimi edindim, pişmanlığını hissettim. Keza avukat notlarını alıp, savunmasını yaparken son derece bilinçliydi. Öğrenciler çok iyi hazırlanmış. Son derece nitelikli olan belki de ülkemizde alanında ilk sayılabilecek ve üçüncüsünü düzenlediğimiz böyle bir yarışmanın hukuk fakülteleri açısından toplumumuzdaki hukuk bilincinin oluşturulması ve yerleştirilmesi açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Buna katkıda bulunduğumuz için son derece mutluyuz' dedi.

ÖZTÜRK: LİSE DÜZEYİNDE HUKUK BİLİNCİ OLUŞTURMAYI AMAÇLIYORUZ

İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk ise 'Kurgusal Dava Yarışması'nı 3 yıldır yapıyoruz. Büyük bir ilgi var amacımız lise düzeyinde hukuk bilinci ortaya koymak, öğrencide hukukçu olma arzusunu öne çıkarmak. Böylece Z kuşağı deniyor ya buraya 'hukukçu kuşağı'nın eklenmesini ümit ediyoruz. Fakat bunu yaparken dünyanın şu anda iki önemli gündemi var ilki iklim değişikliği ikincisi dijitalleşme. Biz özellikle dijitalleşme konusunda lise öğrencilerini motive etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla günün ihtiyaçlarına uygun kendilerini yetiştirebilecekleri bir ortam hazırlansın istiyoruz' diye konuştu.

'GENÇLER GIPTAYLA İZLENEN BİR PERFORMANS SERGİLEDİ'

Birçok kriterleri olduğunu anlatan Prof. Dr. Öztürk, 'Yarışmaya ilk başta Türkiye genelinden 61 lise başvurdu. Yarışmaya 40 takım katıldı. Her takım 5 kişiden oluşuyor ve hepsi de birbirinden başarılı ve nitelikli. Öğrencilerin bu işi benimsediğini görüyoruz, ciddi şekilde hazırlanmışlar. Jüri üyelerimizden ikisi Yargıtay üyesi diğeri ise ceza hukuk profesörüydü. Böyle bir jürinin önünde performans sergilemek hukuk fakültesi öğrencileri için bile kolay değil ama liseden gelen gençler gıptayla izlenen bir performans sergiledi. Dava konularını biz belirleyip takımlara verdik. Ele turlarında her takıma bir olay verdik. Herkes o olaya çalıştı finalde ise ayrı bir olay verdik. Öğrenciler bu olay üzerinden görüşlerini yaptıkları araştırma neticesinde ortaya koyuyor. Birçok kriterimiz var, hakim, savcı, avukat nasıl bir davranış biçim sergiledi önemli bir kriter. Bizim için burada önemli olan öğrencimizin hukuki değerlendirme yapabiliyor olmasıdır. 40 liseden 5 takım finale kaldı. Bir liseden 2 takım yarışıyor çok başarılılar' ifadelerini kullandı.