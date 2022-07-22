Son dakika gündem: Manisa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Kula İlçesinde otobüs ile 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Manisa'nın Kula İlçesinde otobüs ile 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Uğur Bölükbaşı'nın kullandığı 31 AS 704 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki sürücüsü tespit edilemeyen 64 KB 887 plakalı otomobile Uşak-İzmir kara yolu Kovukdere rampasında arkadan çarptı. Kaza anında Mehmet Ekrem Bilede idaresindeki 20 AGU 078 plakalı yolcu otobüsü de kazaya karışan araçlara çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerinde, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Bölükbaşı ve aynı otomobildeki Semih Akbay, Yıldız Akbay ile otobüsteki yolculardan 1'i yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan Yıldız Akbay itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Salihli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçan 64 KB 887 plakalı otomobil sürücüsünün yakalanması için arama çalışması başlattı. AA / Kamil Altıparmak - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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