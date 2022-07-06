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Son dakika haberleri: 2 ASKERİN ŞEHİT EDİLDİĞİ EYLEMLERE KATILAN DEAŞ'LI YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: KİLİS'te, 2 askerin şehit edildiği eylemlere katılan terör örgütü DEAŞ şüphelisi İ.İ., jandarma operasyonuyla yakalandı.

KİLİS'te, 2 askerin şehit edildiği eylemlere katılan terör örgütü DEAŞ şüphelisi İ.İ., jandarma operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2 askerin şehit edildiği eylemlere katıldığı belirlenen DEAŞ'lı İ.İ.'yi Öncüpınar'da yakalayarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.İ., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İ.İ.'nin, 2015'te er Yusuf Eylem'in terör örgütü DEAŞ tarafından şehit edildiği ve er Sefer Taş'ın rehin alınıp, El-Bab bölgesinde şehit edildiği eylemlerine katıldığı belirlenmişti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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