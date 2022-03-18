Son dakika haberi... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

AA - Çınar Türkmen - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Son dakika haber: Lüleburgaz ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Lüleburgaz Şehitliği'nde düzenlenen tören, çelenk sunma, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören Halk Eğitim Merkezinde devam etti. Programda Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladıkları gösteri sahneledi.

Törene Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül, Belediye Başkanı Murat Gerenli, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Lüleburgaz, Çanakkale, 18 mart, Tören, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title