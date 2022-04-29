Tekirdağ'da gümüşçüden takı çalan 2 zanlı yakalandı - Haberler

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Tekirdağ'da gümüşçüden takı çalan 2 zanlı yakalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da gümüşçüden takı çalan 2 zanlı yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir iş yerinden takı çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir iş yerinden takı çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçedeki bir gümüşçüden yaklaşık 150 bin liralık takı çalındığı bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Süleymanpaşa Suç Araştırma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra takıları çalanların N.İ. (17) ve Y.P. (17) olduğunu belirledi.

Şüpheliler gözaltına alındı, takılar sahiplerine teslim edildi.

Olay, şüphelilerin hırsızlık esnasında kırmaya çalıştığı güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Araştırma, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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