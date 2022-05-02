Son dakika... 12 yaşındaki çocuğa okulda bıçaklı saldırı

Küçükçekmece'de 12 yaşındaki Yasin Han Gül, okulda arkadaşıyla oynadığı sırada geçmişte okuldan kovulan bir genç tarafından bıçaklandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alınırken yaşadığı korku dolu anları anlatan Yasin Han, "Para verin vermezseniz vururum' dedi. Bıçağı kalbime doğru getirdi tam vuracaktı ki ben hamle yapınca elime geldi" şeklinde konuştu.

Olay Küçükçekmece Yeşilyuva Ortaokulu'nda geçtiğimiz cuma günü meydana geldi. 12 yaşındaki Yasin Han Gül, okulda arkadaşıyla teneffüste oyun oynarken iddiaya göre okuldan daha önce kovulan bir kişi bıçağıyla birlikte içeri girdi. Yasin Han Gül ve arkadaşı, elinde bıçağıyla oynayan 16 yaşındaki şüpheli kişiyi görünce korkarak bıçağı bırakmasını söyledi. Edinilen bilgiye göre para isteyen şüpheli ardından Yasin Han'a doğru bıçağı savurdu, küçük çocuk son anda kurtulmak için yaptığı hamle ile kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 12 yaşındaki Yasin Han Gül'ün ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel