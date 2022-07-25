Son dakika haber! Zonguldak Valisi: Son 15 günde koronavirüs kaynaklı 4 vefat var - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Zonguldak Valisi: Son 15 günde koronavirüs kaynaklı 4 vefat var

Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Zonguldak Valisi: Son 15 günde koronavirüs kaynaklı 4 vefat var

Gelen son dakika haberine göre ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz, Covid-19'a yakalananların sayısının kentte haziran ayına göre 3 kat arttığını, son 15 günde koronavirüse bağlı 4 ölümün yaşandığını söyledi.

ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz, Covid-19'a yakalananların sayısının kentte haziran ayına göre 3 kat arttığını, son 15 günde koronavirüse bağlı 4 ölümün yaşandığını söyledi.

Zonguldak'ta koronavirüse yakalananların sayısında artış sürüyor. Vali Mustafa Tutulmaz, koronavirüs vakalarının haziran ayına göre kentte 3 kat arttığını belirterek, geçen hafta günlük vaka sayısının 600 ile 700 arasında seyrettiğini, ancak son 3 gündür koronavirüse yakalananların 200- 300 arasında olduğunu söyledi. Kentteki koronavirüs vaka sayılarındaki artışın hastaneleri zorlamadığını belirten Vali Tutulmaz, "Dünyada bu artış eğilimi vardı. Türkiye'ye de geldi. Son 15 günde 3 katına çıkan artışlar oldu. Bizi sevindiren tarafı ölümler az. Son 15 günde 4 vefat var korona kaynaklı. Bunların da yaş ortalaması 90'ın üzerinde. Hastaneleri çok zora sokan bir durum yok. En küçük bir mağduriyet bile yaşanmaması açısından vatandaşlarımıza uyarımız, dikkatli olmaları kendilerini korumaları. Aşısı olmayanlar, zamanı gelenler aşılarını olsunlar" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Koronavirüs Zonguldak Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title