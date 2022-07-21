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Son dakika haber... Zonguldak'taki silahlı kavgada yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Son dakika haber... Zonguldak'taki silahlı kavgada yakalanan şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alacabük köyünde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Ziya D'nin ölümüne, ağabeyi Eyüp D. ve polis memuru olan yeğeni Hüseyin D'nin ise yaralanmasına neden olan Erkan A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Erkan A, Alacabük köyünde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Ziya D, ağabeyi Eyüp D. ve polis memuru olan yeğeni Hüseyin D. ile tartışmıştı. Çıkan kavgada Erkan A. evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş ederek Ziya D, Eyüp D. ve Hüseyin D"yi yaralamıştı.

Durumu ağır olan ve ilçede özel bir kulüpte yönetici olarak görev yapan Ziya D. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak Ereğli Eyüp Güncel Haberler Son Dakika

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