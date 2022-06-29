Son dakika haber | Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı Son dakika haberlerine göre ????? Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. ????? Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ilçede tefecilik yaparak vatandaşları mağdur eden, haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerce 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda L.Ö. (53), A.R.E. (38), E.K. (34), İ.Ö. (52), S.D. (24) ile M.C.Ö. (24) gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda senet, ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek ve bıçak ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen L.Ö, A.R.E, E.K. ve İ.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri emniyetteki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel Emniyet Müdürlüğü Zonguldak Ereğli Güncel Haberler Son Dakika

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