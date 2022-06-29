Son dakika haber | Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Son dakika haberlerine göre ????? Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

????? Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ilçede tefecilik yaparak vatandaşları mağdur eden, haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda L.Ö. (53), A.R.E. (38), E.K. (34), İ.Ö. (52), S.D. (24) ile M.C.Ö. (24) gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda senet, ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek ve bıçak ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen L.Ö, A.R.E, E.K. ve İ.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri emniyetteki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Zonguldak Ereğli Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title