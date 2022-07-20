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Son dakika haber... Zonguldak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Son dakika haber... Zonguldak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erkan A, Alacabük köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Ziya D, ağabeyi Eyüp D. ve polis memuru olan yeğeni Hüseyin D. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan A. evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş ederek Ziya D, Eyüp D. ve Hüseyin D'yi yaraladı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve ilçede özel bir kulüpte yönetici olarak görev yapan Ziya D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor.

Şüpheli Erkan A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak Ereğli Eyüp Güncel Haberler Son Dakika

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