Son dakika haber: Zonguldak'ta müstakil evde çıkan yangında hasar oluştu
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Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güney Mahallesi Doğaevleri mevkisinde E.G'ye ait müstakil evde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebi belirlenmeye çalışılıyor.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel