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Son dakika haber: Zonguldak'ta aldığı ilaçtan etkilenen bebek hastaneye kaldırıldı

AA - Tuncay Tokay - Güncel
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Son dakika haber: Zonguldak'ta aldığı ilaçtan etkilenen bebek hastaneye kaldırıldı

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aldığı ilaçlardan etkilenen 11 aylık bebek, hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aldığı ilaçlardan etkilenen 11 aylık bebek, hastaneye kaldırıldı.

11 aylık Y.A.O. aldığı ilaçlardan dolayı fenalaşınca ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan Y.A.O, ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Y.A.O'nun acil servisteki müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çocuk Polikliniği acil servisine sevk edildiği öğrenildi.

AA / Tuncay Tokay - Güncel

Zonguldak, 112, Güncel, Haberler

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