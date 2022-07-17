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Son dakika haberleri... ZİNCİRLİKUYU'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: BEŞİKTAŞ Zincirlikuyu'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

BEŞİKTAŞ Zincirlikuyu'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. 2 şeridin kapandığı kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu mevkii Sarıyer istikametinde meydana geldi. Sürücüsü Adnan Sarısakal'ın bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği 34 CHF 633 plakalı otomobil, önündeki başka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, durakta bekleyen 2 taksiye daha çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü Adnan Sarısakal ile taksilerden birinin şoförü Engin Akdeniz yaralandı. Durumun bildirmesiyle sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle 4 araçta hasar oluşurken Sarıyer istikametinde yolun 2 şeridi kısa süreliğine trafiğe kapandı. Polis, tek şeritten kontrollü olarak trafiği sağlarken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Taksi şoförü Metin A. "Bir araç sağ şeritten hızlı bir şekilde gidiyordu. Orta şeritten gelen siyah araca arkadan çarptı. Siyah aracı ters çevirdi, girdi bizim taksilerin arasına. Ben de hemen taksilerin arkasındaydım. Allah'a çok şükür kurtuldum. Arkadaşımızın kafasında ve gözünde yaralanma var" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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